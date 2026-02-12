Мобильный штаб на базе КАМАЗ начал работу в Мособлводоканале Подмосковья

Мобильный штаб на базе автомобиля КАМАЗ используется для оперативной координации работы сотрудников Мособлводоканала при решении сложных задач на объектах водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал применяет мобильный штаб на базе КАМАЗ Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы для быстрого развертывания командного пункта. Это решение позволяет эффективно координировать действия сотрудников при авариях и сложных работах на объектах водоснабжения и водоотведения.

Автомобиль оснащен утепленным пунктом управления, что обеспечивает комфортную работу даже при низких температурах. Встроенный генератор мощностью 8 кВт гарантирует бесперебойное питание оборудования, а специальная шумоизоляция снижает уровень шума. На крыше размещен багажник для перевозки дополнительного оборудования, а мачта с выдвижной камерой видеонаблюдения позволяет контролировать обстановку вокруг штаба.

Внутри мобильного штаба оборудована рабочая зона с компьютером, системой освещения и сервисом мониторинга. Для проведения совещаний предусмотрен зал с тремя телевизорами, подключенными к компьютерной системе, что дает возможность выводить информацию и проводить удаленные переговоры. Интернет обеспечивается встроенным модемом с поддержкой различных операторов мобильной связи.

Автомобиль также оснащен емкостью для воды, микроволновой печью, холодильником, диванами-трансформерами для размещения персонала на ночь, системой кондиционирования и автономными печами для отопления салона независимо от работы двигателя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.