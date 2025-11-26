Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:29

Мобильный офис «МосОблЕИРЦ» посетит более 10 округов в декабре

В Московской области продолжает работать мобильный офис «МосОблЕИРЦ» для удобства жителей. В декабре он посетит более 10 округов региона, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В офисе можно:

передать показания;

проконсультироваться по своим вопросам;

получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа;

оплатить счет безналичным способом.

В декабре мобильный офис работает в городских округах по графику:

1 декабря: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9.30 до 15.00;

2 декабря: Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 13, с 10.00 до 15.00;

3 декабря: Люберцы, п. Красково, Егорьевское шоссе, д. 4, стр. 2, с 9:30 до 15.00;

4 декабря: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10.00 до 15.00

5 декабря: Люберцы, ул. Камова, 11/5, с 9.30до 16.00;

8 декабря: Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10.00 до 15.00;

9 декабря: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1, с 10.30 до 15.00;

10 декабря: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, 26. с 10.00 до 15.00;

11 декабря: Сергиев Посад, п. НИИРП, площадь перед проходной с 11.00 до 15.00;

12 декабря: Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10.00 до 15.00;

15 декабря: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10.30 до 15.00;

16 декабря: Сергиев Посад, п. Загорские дали, возле д. 7А, с 11.00 до 15.00;

17 декабря: Домодедово, с. Добрыниха, д. 7, п. 1, с 11.00 до 15.00;

18 декабря: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 11.00 до 15.00;

19 декабря: Люберцы, ул. Камова, 11/5, с 9.30до 16.00;

22 декабря: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А с 11.00 до 14.30;

23 декабря: Ступино, р. п. Михнево, ул. Московская, д. 5, с 10:30 до 15:00;

24 декабря: Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10.30 до 14.30;

25 декабря: Сергиев Посад, п. Лоза, возле д. 9, с 11.00 до 15.00;

26 декабря: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.00 до 14.30;

29 декабря: Дубна, пл. Космонавтов, д. 1, с 10.30 до 15.00;

30 декабря: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3 (на парковке здание МФЦ), с 10:00 до 15:00.

Работа мобильного офиса направлена на повышение качества обслуживания населения и упрощение взаимодействия с жителями региона, обеспечивая доступность необходимых услуг даже в удаленных территориях Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.