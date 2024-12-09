Многодетной семье из Дмитровского округа подключили газ по президентской программе

В канун наступающего Нового года в дом многодетной семьи Березницких подключили газ. Для них не только работы по подведению газа до границ участка, но и работы внутри участка были выполнены абсолютно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участок земли в селе Костино многодетная семья Березницких получила бесплатно еще 8 лет назад. В доме проживают 7 человек: Иван с супругой и пятью детьми.

Документы на социальную газификацию подали весной.

«Все затраты на то, чтобы сделать проект строительства газопровода от основной трубы, проложенной по улице, до ввода в дом, сами работы, установка котла, взял на себя бюджет Московской области. Наша компания делает все, чтобы газ в дома льготных категорий жителей Подмосковья — а это, в первую очередь, многодетные, участники СВО — приходил максимально быстро с момента заявки», — сказал советник директора филиала «Север» АО «Мособлгаз» Владимир Марков.

На момент запуска голубого топлива в дом в гости к семье Березницких приехал временно исполняющий обязанности главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

После проверки герметичности стыков на трубах газопровода на вводе в дом сотрудники филиала «Север» АО «Мособлгаз» одобрили подачу газа.

«Дмитровский городской округ активно участвует в реализации президентской программы «Социальная газификация». Только в селе Костино в этом году было принято 96 заявок, по ним в 34 домах уже есть газ, а в 62 он скоро придет — идет процедура технического подключения. Я призываю жителей округа, имеющих право на льготное подключение к газу, активно использовать эту льготу через обращение на портал госуслуг Московской области», — сказал Курданин.

Чтобы воспользоваться правом на льготное подключение, жителям необходимо подать заявку через сайт РПГУ.

Полная информация о социальной газификации на льготных условиях по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что Московская область является лидером федерального рейтинга по выполнению президентского проекта.

«Социальная газификация — президентский проект, который пришелся по душе нашим жителям. Московская область — самая большая по количеству домовладений, включенных в программу, это не менее 115 тыс. домов, порядка 300-350 тыс. жителей», — отмечал Воробьев.