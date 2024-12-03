Министр ЖКХ Подмосковья стал участником юбилейного форума «Управдом»

В доме Правительства Московской области состоялся десятый Итоговый областной форум «Управдом». В мероприятии приняли участие председатели советов многоквартирных домов, активисты ЖКХ, члены общественных объединений региона, представители управляющих организаций, а также профильные министерства и ведомства. Одним из участников стал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, сообщает пресс-служба ведомства.

Форум приветственным словом открыл вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Сегодня знаменательный день, и приятно, что мы сохранили традицию собираться не только для обсуждения рабочих вопросов, но и для подведения итогов, награждая самых достойных. За десять лет наши управдомы выросли и возмужали благодаря образовательному проекту PRОЖКХ и муниципальным форумам „Управдом“. Уверен, что аналогов нашей Ассоциации нет ни по авторитету, ни по напору и мощи в Российской Федерации. Благодарю основателя движения „Управдомов“ Юлию Белехову и Олесю Тыщенко, которая теперь ведет через „тернии к звездам“ всех управдомов, которые тратят огромное количество времени на решение общедомовых вопросов соседей. Передаю вам искреннюю благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева, благодаря которому это движение обрело реальный вес, силу и значимость, а также огромный „багаж“ полезных дел для наших жителей», — сказал Хромушкин.

Центральным событием стало чествование и награждение победителей конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома Московской области», а также членов муниципальных отделений Ассоциации председателей советов МКД Московской области. Антон Велиховский вручил награды 6 участникам за активную гражданскую позицию и осуществление общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Московской области. В их числе председатели МКД из Егорьевска, Лобни, Лыткарина, Ленинского и Раменского округов, Жуковского.

Министр выразил благодарность активистам и подчеркнул значимость форума для конструктивного взаимодействия между гражданами и правительством.

«Форум „Управдом“ за 10 лет стал важной площадкой для эффективного взаимодействия между горожанами, активистами и представителями власти. Благодаря совместной работе удалось реализовать множество инициатив, которые обеспечивают достойное качество жизни в Подмосковье. Хочется особенно отметить вклад наших управдомов — это лидеры на местах, которые своим трудом, активной позицией и ответственным отношением способствуют развитию не только своих домов, но и региона в целом. Их усилия не только укрепляют диалог между жителями и властью, но и формируют прочную основу для дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Велиховский.

Форум «Управдом» ежегодно собирает на своей площадке горожан, активистов и представителей власти, основная цель — обсуждение актуальных вопросов в сфере ЖКХ, подведение итогов работы Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона и планирование новых направлений развития. Благодаря таким мероприятиям решаются вопросы, связанные с управляющими компаниями, капитальным ремонтом, благоустройством придомовых территорий и множество других. Через председателей многоквартирных домов жители могут адресовывать свои вопросы властям и выстраивать таким образом конструктивный диалог для решения насущных задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.