Министр Мосин: Подмосковье — пример для всех по утилизации электронного лома

«За 10 лет мы достигли серьезных показателей. Более того, стали регионом-примером, который позволил другим субъектам Российской Федерации активно включиться в эту программу и наращивать по всей России опыт по сбору и утилизации электронного лома», — сказал Мосин во время подписания соглашения о взаимодействии.

Соглашение будет подписано в рамках программы «Школа утилизации: электроника» между министерством экологии и природопользования Московской области, министерством образования Московской области, министерством имущественных отношений Московской области и Фондом рационального природопользования.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.