Министр энергетики Подмосковья Воропанов посетил Зарайск с рабочим визитом

В рамках рабочего визита в Зарайск министр энергетики Московской области Сергей Воропанов вместе с главой округа Викором Петрущенко посетили котельные «Беспятово» и «Урицкого». Была проведена проверка организации работ на объектах теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная «Беспятово» мощностью 48,03 МВт на ул. Советской в Зарайске обеспечивает теплом и горячей водой почти 12 тыс. жителей города (74 многоквартирных домов и 14 социальных объектов). Ранее на объекте капитально отремонтировали два из четырёх котлов, что позволило улучшить работу теплоисточника. Тем не менее, в рамках региональной госпрограммы до 2026 года на территории действующего объекта планируется построить новую котельную мощностью 46,5 МВт для обеспечения жителей еще более надежным теплом.

Еще один источник теплоснабжения мощностью 23,3 МВт планируется построить на территории «Урицкого». Сейчас старая котельная обеспечивает отоплением и горячей водой почти 7,5 тыс. человек. Это 39 МКД и 24 социальных объекта.

«Мероприятие также включено в госпрограмму 2025–2026 гг. Блочно-модульные котельные будут построены в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и отрасли обращения с отходами». Проект масштабный. Работа над его реализацией уже ведется», — отметил Петрущенко.

Рабочая поездка в Зарайск вошла в повестку кустового совещания в Коломне, на котором обсуждались ключевые вопросы модернизации теплоснабжения, прохождения отопительного сезона и повышения надёжности электроснабжения.

«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев большое внимание уделяет вопросам теплоснабжения. Наша задача — чтобы жителям ресурс поставлялся в нормативных параметрах: чтобы дома было тепло и комфортно. Это касается не только теплоснабжения, но и электроснабжения и газоснабжения. Мы отслеживаем, какие есть жалобы у жителей, знаем, какие проблемы имеются в энергетической инфраструктуре. Вместе с главами мы намечаем план работы на 2025–2027 годы. Что касается конкретно Зарайска, мы посмотрели не только котельные, но и теплотрассы. Есть, над чем работать. Но в целом, котельные и теплотрассы не в самом плохом состоянии, здесь работает квалифицированный персонал. Источники выдают параметры, согласно температурного графика. Несмотря на это, предстоит большая программа модернизации. Почти 900 млн рублей, это только на 2025 год, часть объектов переходит на 2026-й. Потому что невозможно построить котельную за один год, сначала нужно спроектировать, потом заказать оборудование, возвести, уже после — произвести пуско-наладочные работы», — прокомментировал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Участие в кустовом совещании приняли главы и заместители по ЖКХ из Зарайска, Коломны, Воскресенска, Егорьевска и Луховиц, а также представители ресурсоснабжающих организаций, компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Мособлгаз».

Проведенное мероприятие и выездные проверки стали важным шагом в укреплении взаимодействия между всеми ведомствами и организациями, участвующими в тепло- и электроснабжения жителей Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.