Министерство ЖКХ Подмосковья проведет прямую линию для жителей

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Александр Семенов проведет прямую линию для жителей региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Прямая линия для жителей — это форма обратной связи, которая позволяет гражданам задать вопросы и получить на них ответы.

Есть вопрос о статусе строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в рамках государственной или инвестиционной программ Московской области?

Задавайте вопросы по специальной ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10052/. Ответы на самые актуальные и волнующие темы прозвучат во время прямой линии, что позволит вам быть в курсе всех важных изменений и нововведений.

Дата: 30 сентября 2025 года.

Время: 15:00.

Место: онлайн-конференция, что сделает участие максимально удобным для всех желающих https://conf.mosreg.ru/c/4129957897.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.