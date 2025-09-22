Министерство ЖКХ Подмосковья проведет прямую линию для жителей
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Александр Семенов проведет прямую линию для жителей региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Прямая линия для жителей — это форма обратной связи, которая позволяет гражданам задать вопросы и получить на них ответы.
Есть вопрос о статусе строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в рамках государственной или инвестиционной программ Московской области?
Задавайте вопросы по специальной ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10052/. Ответы на самые актуальные и волнующие темы прозвучат во время прямой линии, что позволит вам быть в курсе всех важных изменений и нововведений.
Дата: 30 сентября 2025 года.
Время: 15:00.
Место: онлайн-конференция, что сделает участие максимально удобным для всех желающих https://conf.mosreg.ru/c/4129957897.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.