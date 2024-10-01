Министерство ЖКХ Подмосковья подвело итоги работы подведомственных организаций

Результаты работы:

ГБУ МО «УТНКР» продолжает внедрять современные технологии, такие как личный кабинет подрядных организаций, что облегчило предоставление документации по экспертизе и коммуникации с экспертами. Учреждение осуществляло строительный контроль на крупном проекте — международной выставке-форуме «Россия» площадью 14 003,5 м², а также продолжает принимать активное участие в восстановлении инфраструктуры Луганской и Донецкой Республик.

ГКУ МО «ДСРПИИ» выполняет функции организации по приемке и вводу в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, мониторинг сроков реализации мероприятий государственных программ Московской области, а также контроля исполнения графика реализации мероприятий инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения региона. Также организация осуществляет функции заказчика по разработке проектной документации и проведению строительно-монтажных работ объектов сферы ЖКХ.

ГАОУ МО «УКК ЖКХ» активно занимается дополнительным профессиональным образованием среди работников ЖКХ: профессиональная подготовка рабочих, переподготовка и повышение квалификации руководителей, инженерно-технического персонала и специалистов предприятий. Также организацией разработано более 60 программ. В 2024 году на базе УКК ЖКХ было создано управление по подбору персонала для ЖКХ, в результате чего было закрыто более 1,5 тысяч вакансий.

«Результаты работы подведомственных организаций за 2023 год и первое полугодие 2024 года показывают положительную динамику. Внедрение новых технологий, контроль за реализацией государственных программ и подготовка кадров — ключевые направления, на которых мы делаем акцент. Совместными усилиями мы обеспечиваем стабильное развитие системы ЖКХ Московской области», — сказала первый заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова.

Комиссия оценила деятельность всех трех учреждений как удовлетворительную и дала рекомендации по дальнейшему повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.