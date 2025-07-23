МФЦ Ленинского округа представит Подмосковье на федеральном конкурсе

Офис многофункционального центра «Мои документы» в Лопатино Ленинского округа представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Для нашего многофункционального центра большая честь представлять Московскую область на Всероссийском конкурсе »Лучший многофункциональный центр России». Это признание нашей совместной работы и стремления предоставлять качественные и доступные услуги жителям Ленинского округа. Мы уверены, что наш современный офис, ориентированный на удобство посетителей и внедрение передовых технологий, произведет хорошее впечатление на экспертов. Участие в конкурсе — это стимул для дальнейшего развития и совершенствования нашей работы», — сказал директор многофункционального центра «Мои документы» Ленинского округа Виктор Митрохин.

В рамках конкурсной номинации эксперты оценят множество аспектов деятельности, включая удобство расположения филиалов, внедрение современных цифровых решений, качество работы консультационных служб и другие значимые показатели.

Современный офис МФЦ в Лопатино соответствует высоким стандартам сервиса. Он оборудован платежными терминалами, зоной для фотоуслуг и интерактивным информационным киоском. Для удобства посетителей предусмотрена комфортабельная зона ожидания, а для маленьких посетителей — игровая зона. Все эти аспекты будут приняты во внимание при проведении конкурса. МФЦ «Лопатино» начал свою работу в 2021 году. В настоящее время здесь функционируют 10 окон приема и цифровая зона для получения электронных услуг.

В конкурсе также примут участие еще четыре подмосковных МФЦ: из Балашихи, Каширы, Домодедово и Орехово-Зуевского округа. Победители традиционно станут известны не позднее 30 сентября 2025 года и будут объявлены на Всероссийском форуме МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

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