МФЦ и ГИБДД Подмосковья объединяют усилия для защиты населения

На неделе в Подмосковье стартовал социальный раунд по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции уже провели информационно-пропагандистские мероприятия в шести подмосковных офисах МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«МФЦ всегда открыты для проведения совместных мероприятий с представителями других ведомств. Мы, как структура повышенного уровня посещаемости, понимаем важность именно нашего участия в профилактической работе с населением, направленной на повышение безопасности на дорогах, и поэтому всегда рады помочь представителям Госавтоинспекции в проведении общественных мероприятий», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В ходе бесед автоинспекторы напомнили гражданам об опасности и недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские выдали всем участникам мероприятия тематические листовки, а также материалы по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Социальный раунд «Трезвый водитель» проводится в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги» и продлится до 10 августа 2025 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

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