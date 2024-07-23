Металлобазу Ивантеевки подмосковные энергетики подключили к новой подстанции

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Специалисты «Мособлэнерго» в июле текущего года подключили к новой подстанции металлобазу в г. Ивантеевка округа Пушкинский. Электроустановка для обеспечения электроснабжения предприятия была построена в рамках договора по технологическому присоединению объекта к сетям компании.

В новой КТП-1302 был смонтирован силовой трансформатор 250 кВА. Металлобазе была обеспечена присоединенная мощность 150 кВт. На данный момент подстанция уже введена в эксплуатацию. Также в перспективе к электроустановке возможно подключить дополнительных потребителей.

Подключение потребителей к сетям выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании: moetp.ru.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.