Кудрявцева рассказала, как борется с соседями, которые не выносят мусор

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на соседей по лестничной площадке, которые не желают выбрасывать мусор, а просто оставляют пакеты возле мусоропровода, сообщает Lady’s.Media .

В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ телеведущая рассказала о хамстве своих соседей, которые не хотят ухаживать за лестничной площадкой. По словам Кудрявцевой, ей пришлось размещать на стенах объявления, чтобы приучить других жильцов дома к чистоте.

Кудрявцева отметила, что ее соседи по лестничной площадке частенько не выбрасывают мусор, а просто оставляют его возле мусоропровода. Сначала телеведущая писала объявления, затем стала приносить оставленные соседями пакеты к их двери.

Отмечается, что звезда живет с мужем Игорем Макаровым и 5-летней дочерью Марией в Подмосковье в частном доме, а в столичной квартире бывает редко.

Ранее телеведущая рассказала о несчастном случае, произошедшем с ее дочерью Машей в Подмосковье. Девочка была на дне рождения и едва не погибла, подавившись рыбной костью.