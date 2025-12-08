Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору/Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:01

КПО Коломны переработал более 103 тыс тонн органических отходов с начала года

Комплекс по переработке отходов в городском округе Коломна с начала года благодаря технологии компостирования переработал свыше 103 тыс. тонн органических отходов. Все вторичные ресурсы превратились в полезное сырье и не попали на свалку. Из них был произведен технический грунт, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как проходит рабочий процесс компостирования:

специалисты направляют отходы в цеха компостирования;

там из органики получают технический грунт.

Полезный ресурс уже сегодня активно используется: для выравнивания ландшафта, в строительных работах, благоустройстве территорий и рекультивации земель.

Этот пример наглядно показывает: даже крупные объемы пищевых отходов можно превратить в полезный продукт. Переработка отходов позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и создать дополнительные ресурсы для экономики.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.