Котельные филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу обеспечены нормативным запасом угля

На сегодняшний день все угольные котельные филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу (МВО) обеспечены нормативным запасом топлива. Всего таких объектов насчитывается 83, сообщила пресс-служба ведомства.

Подвоз топлива осуществляется по строго установленному графику, что позволяет избежать задержек и обеспечивает стабильность в поставках. Ежедневно проводится тщательный мониторинг наличия угля на котельных, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения и поддерживать необходимые запасы.

В рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу сформировал неснижаемый запас твердого котельного топлива в объёме более чем 18 тысяч тон для бесперебойной работы котельных на 118 суток для твердого котельного топлива. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла и воды на эти объекты во время подготовки к отопительному периоду производственными участками были своевременно и качественно выполнены плановые ремонты и техническое обслуживание объектов.

Кроме того, для повышения надежности систем, был сформирован запас материально-технических ресурсов, предназначенный для предупреждения и устранения возможных аварийных ситуаций. Это включает в себя не только запас топлива, но и другие необходимые материалы и оборудование.

«Важная роль в бесперебойной подаче тепла в отопительный период отводится качественному обслуживанию тепловых контуров зданий и котельного оборудования. Это ключевой аспект, обеспечивающий комфорт и безопасность жителей военных городков, так как любые сбои в системе отопления могут привести к серьезным последствиям, особенно в холодное время года. Для оперативного устранения возможных технологических сбоев работает круглосуточное отделение контрольно-диспетчерской службы филиала, в готовности находятся ремонтные бригады, которые укомплектованы необходимым инструментом, автотранспортом, специальной и инженерной техникой», - рассказал начальник отдела эксплуатации объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) Денис Благодатский.

На эксплуатационном содержании филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу находится 1015 военных городков, которые включают в себя порядка 10 тысяч объектов казарменно-жилищного фонда, включая госпитали, казармы, столовые, штабы, хранилища и склады, расположенные в различных регионах страны.

Всего специалистами жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по МВО к началу отопительного периода 2025-2026 годов было подготовлено свыше 1000 объектов коммунальных сооружений, в том числе: 575 объектов теплового хозяйства.