«Умные» автомобили выявили более 7 тыс. нарушений в июне

Алгоритмы и технологии, интегрированные в «умные автомобили» министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, позволяют оперативно выявлять различные нарушения, передает пресс-служба ведомства.

Так, например, наличие мусора на территории, вандальные надписи, перебои в работе уличного освещения

и навалы мусора на контейнерных площадках.

На прошлой неделе было обнаружено и направлено на устранение 7 357 замечаний, большинство из которых касалось несвоевременной уборки, вандальных надписей и навалов мусора. Нейросеть также выявила более 500 дефектов загрязнения на опорах освещения.

«Важно подчеркнуть, что не все выявленные недочеты в работе коммунальных служб автоматически влекут за собой наложение штрафных санкций. В первую очередь специализированным службам предоставляется время на устранение недостатков, после чего проводится повторная проверка их работы» — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

С начала текущего года выписано только 45 административных протоколов по упрощенной системе на общую сумму более 1 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.