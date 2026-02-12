Компания «ЭкоЛайф» вывезла более 2,2 млн кубометров отходов в Подмосковье в январе

В январе компания «ЭкоЛайф» вывезла с обслуживаемых территорий Московской области свыше 2,2 млн кубометров отходов, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В январе 2026 года компания «ЭкоЛайф» увеличила объем вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок в Подмосковье на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было вывезено более 2,2 млн кубометров отходов.

В зону обслуживания компании входят Химки, Луховицы, Одинцово, Кашира, Руза, Домодедово, Дубна и Сергиев Посад. Среди региональных операторов лидируют Сергиево-Посадский с 902 575,52 кубометра, Рузский — 755 083,07 кубометра и Каширский — 560 075,75 кубометра.

По городским округам наибольшие объемы вывоза зафиксированы в Одинцовском (240 055,47 кубометра), Красногорске (185 656,37 кубометра) и Мытищах (172 890,32 кубометра).

Компания продолжает совершенствовать процессы сбора и утилизации отходов для повышения комфорта и чистоты в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.