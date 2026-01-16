Коммунальщики в Москве требуют деньги за уборку снега, который сами и навалили

Московские коммунальщики придумали оригинальный, но незаконный способ заработка на снежном коллапсе, который накрыл столицу. Они заваливают дворы снегом и требуют деньги за уборку, сообщает Mash .

Жалобы поступили от жильцов Высоковольтного проезда. По их словам, коммунальщики завалили снегом выходы со дворов и требуют за уборку 30 тыс. рублей.

В самих дворах дежурят некие «снегобизнесмены». Они просят 10 тыс. рублей за то, чтобы откопать машины жильцов из-под снега.

Жильцы московского района Отрадное не стали ждать весны и обратились в полицию и прокуратуру. Теперь с предприимчивыми коммунальщиками и их лайфхаками будут разбираться правоохранители.

