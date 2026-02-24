сегодня в 16:36

Коммунальщики убрали снег во дворе дома в Можайске

Коммунальные службы 24 февраля в 10:00 очистили от снега двор дома № 8 на улице Мира в Можайске. В работах задействовали бригаду рабочих и спецтехнику.

Сотрудники Единого дорожно-транспортного центра привели в порядок дворовую территорию дома № 8 на улице Мира. Для уборки сугробов использовали трактор и фронтальный погрузчик.

Спецтехника сдвигала снежные массы и формировала валы для последующего вывоза на специализированную площадку. Рабочие вручную очищали труднодоступные участки. От снега освободили межквартальный проезд, парковку и пешеходные дорожки.

Всего в Можайском округе последствия очередного снегопада устраняют более 60 единиц техники и 120 рабочих.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.