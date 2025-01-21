Коммунальщики Подмосковья за прошлую неделю отработали более 360 обращений

За прошедшую неделю сотрудники ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» зафиксировали и приняли в работу свыше 360 обращений жителей городских округов, в которых предприятие ведет основную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты Коммунальных систем Подмосковья отработали заявки, поступившие из г. о. Орехово-Зуевский, г. о. Павлово-Посадский, г. о. Шатура, г. о. Электросталь, г. о. Богородский, г. о. Лосино-Петровский.

63 обращения поступило посредством различных электронных ресурсов, в том числе:

35 по сетям холодного водоснабжения и различным вопросам качества ресурса,

3 по горячему водоснабжению и теплоснабжению,

20 по сетям водоотведения,

1 по ремонту водопроводных и канализационных колодцев,

4 по иным вопросам, связанным с модернизацией сетей.

Кроме того, специалистами «Коммунальных систем Московской области» отработано более 300 прямых обращений от жителей и управляющих компаний:

более 86% из них связаны с засорами на внутриквартальных сетях,

2% — услуги теплоснабжения.

Также лабораториями филиалов были отобраны пробы воды на внешних сетях и объектах — в зоне эксплуатации предприятия, по результатам которых при необходимости запланированы или проведены соответствующие мероприятия.

На сегодняшний день отработано 92% от общего количества обращений жителей, остальные находятся в работе. Исключение составляют 3 заявки, в которых указанная территория или вид услуг не являются зоной ответственности ГУП МО «КС МО».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.