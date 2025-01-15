сегодня в 14:26

Коммунальщики Подмосковья за неделю отработали более 300 обращений жителей

За прошедшую послепраздничную неделю сотрудники ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» зафиксировали и приняли в работу свыше 340 обращений жителей из 6 городских округов, в которых предприятие ведет основную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Специалисты Коммунальных систем Подмосковья отработали заявки, поступившие из Орехово-Зуевского округа, Павлово-Посадского округа, округа Шатура, округа Электросталь, Богородского округа, округа Лосино-Петровский.

142 обращения поступило посредством различных электронных ресурсов, в том числе:

101 — по сетям холодного водоснабжения и различным вопросам качества ресурса,

27 — по горячему водоснабжению и теплоснабжению,

9 — по сетям водоотведения,

2 — по ремонту водопроводных и канализационных колодцев,

3 — по иным вопросам, связанным с модернизацией сетей.

Кроме того, специалистами «Коммунальных систем Московской области» отработано более 200 прямых обращений от жителей и управляющих компаний:

более 84% из них связаны с засорами на внутриквартальных сетях,

2% — услуги теплоснабжения.

Также лабораториями филиалов были отобраны пробы воды на внешних сетях и объектах — в зоне эксплуатации предприятия, по результатам которых при необходимости запланированы или проведены соответствующие мероприятия.

На сегодняшний день отработано 89% от общего количества обращений жителей, остальные находятся в работе. Исключение составляют 6 заявок, в которых указанная территория или вид услуг не являются зоной ответственности ГУП МО «КС МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.