Коммунальщики Подмосковья перейдут в режим повышенной готовности на праздники

В выходные и праздничные дни увеличивается нагрузка на коммунальные сети. Поэтому все организации, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, на время новогодних каникул будут усиливать аварийно-восстановительные бригады, организовывать дежурство руководящего состава, также уже проводится дополнительная подготовка спецтехники к возможным нештатным ситуациям, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Особое внимание уделяется безопасности коммунальных объектов, на которых в предпраздничный период проверяют работу систем видеонаблюдения, состояние запорных устройств. Для работников проводится внеочередной инструктаж по антитеррористической и пожарной безопасности, а также быстрому реагированию в случае сбоев.

В каждом городском округе функционирует единая дежурная диспетчерская служба, которая круглосуточно принимает звонки от населения. Филиалы ГУП МО «КС МО», осуществляющие основную деятельность в 6 городских округах, постоянно находятся на связи с диспетчерами. Кроме того, жители могут обратиться непосредственно в управляющие компании, которые при необходимости свяжутся с соответствующими организациями.

Телефон управляющей компании можно найти на интерактивной карте коммунальных услуг

Если не смогли дозвониться по номерам городских округов, можно воспользоваться единым номером вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.