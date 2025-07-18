Коммунальщики Подмосковья обновили водовод в Новоазовском районе ДНР

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В рамках работ по восстановлению инфраструктуры Новоазовского муниципального округа ДНР специалистами предприятия Мособлводоканал, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, произведена замена 30 метров водовода диаметром 63 мм, в населенном пункте Безыменное по улице Торговая. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Также, в селе Холодное специалисты заменили глубинный насос на скважине, что позволит улучшить качество водоснабжения населения.

Всего на прошедшей неделе аварийно-восстановительные бригады предприятия оперативно провели комплекс работ на водопроводных и канализационных сетях в Новоазовском муниципальном округе ДНР.

В числе выполненных работ:

восстановлена проходимость 7 участков канализационных сетей;

произведена очистка приемных колодцев на канализационной насосной станции;

выполнена ревизия насосного оборудования на канализационной насосной станции поселка городского типа Седово.

Кроме того, сотрудники ресурсоснабжающей организации продолжают работы по капитальному ремонту водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки Новоазовского муниципального округа. Эти мероприятия оказывают важную поддержку в восстановлении и развитии коммунального хозяйства подшефного региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.

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