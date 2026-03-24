Коммунальщики обновили детские площадки в Реутове и Балашихе

Коммунальные службы провели локальный ремонт и обслуживание детских площадок в Реутове и Балашихе после зимнего периода. Специалисты восстановили игровые элементы, ограждения и заменили песок в песочницах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сотрудники управляющих организаций и служб содержания территорий Подмосковья продолжают приводить в порядок объекты благоустройства после зимы. Рабочие ремонтируют металлические перила и ограждения, восстанавливают и заменяют поврежденные малые архитектурные формы на детских площадках и в общественных пространствах.

В Реутове специалисты починили качели на детской площадке, обновили ограждения пешеходной зоны и установили антипарковочные элементы. Работы выполнили по адресам: улица Комсомольская, 21к1, Юбилейный проспект, 51, улица Строителей, 3.

В Балашихе сотрудники местного МБУ провели помывку и ремонт игровых комплексов, заменили песок в песочницах и локально восстановили поврежденные элементы. Работы прошли в микрорайоне Гагарина на улице 1 Мая и в микрорайоне Савино на улице Трубецкая.

По вопросам содержания территорий и детских площадок жителям рекомендуют обращаться в управляющую компанию. При наличии претензий к работе УО можно направить обращение в территориальные отделы профильного министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.