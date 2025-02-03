Коммунальщики Московского военного округа продолжают работать в усиленном режиме

Для непрерывного снабжения военных городков и социальных объектов теплом и водой, а также для оперативного реагирования на аварийные и нештатные ситуации, их быстрого устранения, жилищно-коммунальные службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу продолжают работать в режиме повышенной готовности, передает пресс-служба ведомства.

В связи с нестабильными значениями дневной и ночной температуры воздухав зимний период, происходит максимальная загрузка теплоисточников, трансформаторных подстанций, инженерных сетей. Нельзя допустить срывов и перебоев в снабжении водой, электроэнергией, а также теплом объектов жилого, казарменно-жилищного фондов.

В связи с этим военные коммунальщики филиала в преддверии отопительного периода выполнили ряд мероприятий, направленных на предупреждение технологических нарушений и сбоев: создан нормативный запас топлива, аварийно-ремонтные бригады находятся в постоянной готовности и обеспечены необходимыми материалами, проведены внеплановые инструктажи с сотрудниками. Все службы переведены в режим повышенной готовности.

На объектах филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу отопительный период 2024-2025 проходит в штатном режиме.

В целях предупреждения вероятности образования и схода наледи на карнизах, кровлях и фасадах зданий были организованы специальные бригады из числа обученных работников жилищно-коммунальных службфилиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу, систематически проводились осмотры зданий, своевременно обеспечивалось ограждение опасной зоны и осуществлялись мероприятия по очистке кровли от снега. Особое внимание обращалось на здания, выходящие на тротуары, пешеходные дорожки, пути перемещения личного состава и населения.