сегодня в 15:34

Коммунальщики активно чистят тротуары и дороги Москвы от снега

Сотрудники городских служб столицы постоянно отслеживают состояние улиц и дорог города. Они организовывают уборку в соответствии с погодой, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

Когда выпадает снег, сотрудники городских служб прометают дороги, тротуары, дворы. Также проводится противогололедная обработка.

Особое внимание уделяют уборке от снега тротуаров, пешеходных переходов, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро. Также снег выметают в МЦК, на ж/д-станциях, платформах, пересадочных узлах, рынках и около объектов соцсферы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Москве снег и гололедица.