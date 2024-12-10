Коммунальный флот Москвы готовят к новому сезону навигации

Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить коммунальный флот столицы к новому сезону навигации. В том числе будут отремонтированы восемь судов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. В межнавигационный период проведем комплексные мероприятия по подготовке флота к новому сезону, в частности, запланирован ремонт восьми судов», — отметил Бирюков.

По словам главы комплекса городского хозяйства столицы, во время навигации коммунальные суда постоянно собирали мусор в акватории Москвы-реки и судоходном участке Яузы. Более 600 тонн мусора было собрано с апреля по октябрь, ликвидировали почти 140 различных загрязнений, около 6,5 тонны песка и грунта извлекли со дна.

«В межнавигационный период проведем техническое обслуживание каждого судна. Будет выполнена проверка всех узлов, механизмов и оборудования, замена расходных и изношенных материалов, покраска. На заключительном этапе проведем пуско-наладочные мероприятия для подтверждения корректной работы», — отметил заммэра столицы.

После окончания навигации на воде остаются два судна. Их ледовый класс — до 20 см. Несколько быстроходных катеров продолжают работать на незамерзающих участках акватории.