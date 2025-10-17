Коммунальные службы выполнили работы по опиловке аварийных деревьев в Химках

Коммунальные службы Московской области ежедневно трудятся над созданием комфортных условий проживания для всех жителей региона. Важной частью этой работы является уход за зелеными насаждениями, включая своевременное удаление аварийных деревьев, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Недавно сотрудники управляющей организации провели важные мероприятия по удалению аварийного дерева на проспекте Юбилейный, дом №74, в Химках. Для выполнения этой работы были использованы специальная техника,что позволило провести процедуру качественно и безопасно.

Также специалистами муниципального бюджетного учреждения по обращению местного жителя в городе Солнечногорск был проведен спил аварийного дерева рядом с домом №121 на улице Ленина. Специалисты быстро отреагировали на обращение и аккуратно удалили аварийное дерево.

Подобные работы проводятся коммунальными службами после получения соответствующего разрешения от администрации округа. Если необходимо произвести опиловку вблизи МКД — Вы можете обратиться в свою управляющую организацию или обратиться в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.