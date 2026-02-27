Коммунальные службы Павлово-Посадского округа усилили уборку снега

Коммунальные и дорожные службы Павлово-Посадского округа круглосуточно расчищают дворы и дороги во время затяжного снегопада. Работы ведутся по приоритетной схеме, к уборке подключаются и жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Павлово-Посадском городском округе продолжается уборка снега в усиленном режиме. Службы жизнеобеспечения работают круглосуточно по утвержденному плану зимнего содержания территорий.

Во дворах в первую очередь очищают входные группы подъездов и лестницы, затем прокладывают подходы к остановкам и социальным объектам. После этого расчищают внутриквартальные проезды, детские и спортивные площадки, парковки.

На дорогах особое внимание уделяют мостам, крутым спускам и подъемам, а также участкам с ограниченной видимостью. Далее техника выходит на магистрали с интенсивным движением и автобусные маршруты, затем — на городские дороги, подъезды к населенным пунктам и СНТ. Завершающий этап — расчистка сельских дорог.

«Такая последовательность — не прихоть, а продуманная система, позволяющая эффективно использовать ресурсы и максимально быстро реагировать на угрозы для безопасности людей», — пояснили в администрации.

К уборке снега подключаются и жители. В адрес главы округа Дениса Семенова поступило обращение от жителей улицы Калинина, которые поблагодарили муниципальные службы за работу и сообщили, что самостоятельно расчистили свою улицу, чтобы техника могла сосредоточиться на подъездах к больницам, школам и детским садам.

«От себя лично и от всей команды муниципальных служб хочу сказать огромное спасибо таким ответственным и активным жителям», — заявил глава округа.

В администрации подчеркнули, что совместные усилия коммунальных служб и жителей помогают поддерживать безопасность и порядок в период сильных снегопадов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.