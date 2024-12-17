Коммунальные службы Истры вывезли свыше 500 куб метров снега за выходные

Минувшие выходные для коммунальных служб вновь выдались напряженными. В расчистке дворов и общественных пространств от снега были задействованы не только рабочие УК и МБУ, но также и весь административно-управленческий персонал предприятий г. о. Истра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Параллельно проводилась работа и на дорожной сети — здесь трактора и комбинированные дорожные машины проводили как очистку, так и обработку автомобильных дорог.

По итогу 2-х минувших дней статистика следующая: от снега очищено порядка 30 крупных дворов, собрано и вывезено более 500 кубов снега. Также очищены от снега основные пешеходные коммуникации в крупных населенных пунктах. Что касается дорог, то за оба дня в несколько циклов очищено и обработано порядка 1,5 тыс. муниципальных, и около 800 км региональных дорог.

Работа продолжается и сегодня. Есть сложности с запаркованностью дворов, а также с увеличением трафика на дорогах. Жителей просят с пониманием относиться к работе коммунальщиков, пропускать на дороге технику и перепарковывать автомобили во дворах в случае поступления таких обращений.

На дорогах округа работает порядка 50 единиц техники и около 80 рабочих, а во дворах и общественных пространствах — более 250 человек и порядка 150 единиц техники: щеток, самосвалов и тракторов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.