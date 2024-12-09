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«Коммунальные системы Подмосковья» отметили снижение числа обращений на 21% за неделю

За минувшую неделю сотрудники ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» отметили устойчивое снижение количества обращений от жителей. Всего специалисты зафиксировали и приняли в работу свыше 350 обращений. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Предприятие ведет основную деятельность в Орехово-Зуевском округе, Павлово-Посадском округе, Шатура, Электросталь, Богородском округе, Лосино-Петровском округе.

167 обращений поступили посредством различных электронных ресурсов, в том числе:

121 по сетям холодного водоснабжения и различным вопросам качества ресурса,

11 по горячему водоснабжению и теплоснабжению,

15 по сетям водоотведения,

2 по ремонту водопроводных и канализационных колодцев,

18 по иным вопросам, связанным с модернизацией сетей.

Кроме того, специалистами «Коммунальных систем Московской области» отработано более 200 прямых обращений от жителей и управляющих компаний:

78% из них связаны с засорами на внутриквартальных сетях,

7% — услуги теплоснабжения.

Также лабораториями филиалов отобраны пробы воды на внешних сетях и объектах — в зоне эксплуатации предприятия, по результатам которых при необходимости запланированы или проведены соответствующие мероприятия.

На сегодняшний день отработано 89% от общего количества обращений жителей, остальные находятся в работе.

Исключение составляют 6 заявок, в которых указанная территория или вид услуг не являются зоной ответственности ГУП МО «КС МО».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.