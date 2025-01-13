«Коммунальные системы Московской области» устранили 32 технологических инцидента в ДНР

«Аварийно-восстановительные бригады ГУП МО «КС МО» за месяц ликвидировали 17 утечек на водоводах и восстановили проходимость 15 участков канализационной системы. В новогодние каникулы специалисты находились на дежурстве, чтобы в домах жителей подшефного региона было комфортно. За период праздников на сетях водоснабжения и водоотведения ими было устранено 3 технологических инцидента, требующих неотложного выполнения работ», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За прошлый год силами специалистов ГУП МО «КС МО» в Новоазовском муниципальном округе ДНР было устранено 673 технологических инцидента. В рамках плановых мероприятий проведен капитальный ремонт водопроводной насосной станции, 6 КНС, в том числе с заменой 3 из них на блочно-модульные. Выполнен монтаж трансформаторных подстанций, а также восстановление 2 водозаборных узлов, сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Помимо текущего ремонта сотрудники «Коммунальных систем Московской области» продолжают мероприятия по восстановлению коммунальной инфраструктуры Новоазовского муниципального округа в рамках оказания помощи подшефному региону Подмосковья.

«Работа по устранению аварий и модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на новых территориях — важный шаг к восстановлению благоприятных и комфортных условий для жизни граждан», — добавил Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.