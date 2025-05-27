Коммунальную аварию ликвидировали на Сельскохозяйственной улице в Москве

«На водоснабжение потребителей инцидент не повлиял», — сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Коммунальная авария произошла 27 мая. Из-под земли хлынул фонтан высотой в 4 этажа. Сильный поток воды успел залить дорогу и двор.

Ранее трубу с горячей водой прорвало на улице Павла Андреева в Москве. На опубликованном видеоролике запечатлели пострадавший участок улицы. Вода била фонтаном из-под земли, а затем выливалась на тротуар и дорогу.