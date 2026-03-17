Клинское управление МосОблЕИРЦ стало лучшим в Подмосковье

Итоги конкурса «Рейтинг ТУ ООО «МосОблЕИРЦ» подвели в Подмосковье. Клинское территориальное управление признали лучшим в категории «менее 60 тысяч лицевых счетов», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клинский МосОблЕИРЦ уже неоднократно становился лидером среди расчетных центров региона. По итогам очередного рейтинга управление вновь заняло первое место по ряду показателей, включая качество обслуживания клиентов.

Общество работает почти 13 лет и доказало свою эффективность. Сегодня большинство управляющих компаний Подмосковья, а в Клину — почти все, сотрудничают с МосОблЕИРЦ. Создание единой и прозрачной системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги, а также снижение задолженности стали ключевыми результатами его деятельности.

Компания продолжает развивать сеть офисов, повышать доступность услуг и совершенствовать онлайн-сервисы. Через систему жители могут получать единый платежный документ, передавать показания счетчиков, оплачивать услуги без комиссии и заказывать дополнительные сервисы в сфере ЖКХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.