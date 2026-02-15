Кличко рассказал о катастрофической ситуации с энергоснабжением в Киеве
Фото - © РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с энергоснабжением столицы Украины близка к катастрофической. В городе проблемы с отоплением и светом, сообщает RT со ссылкой на материал Financial Times.
Из-за этого городу приходится выживать. Кличко допустил, что ситуация ухудшилась из-за разногласий между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Проблемы в отношениях у политиков были и до СВО. Однако конфликт усугубился в начале 2026 года.
Кличко добавил, что взаимные претензии, среди которых обвинения Зеленского в плохой подготовке убежищ, только усугубляют кризис.
«Киев находится на грани катастрофы», — отметил мэр города.
