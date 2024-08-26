Капремонт старого трубопровода в Щелкове завершат до начала отопительного сезона

В Щелкове капитального ремонта на участке магистральной сети, соединяющем жилые дома и торговый центр «Ладья», не было около пятнадцати лет. Работы по замене труб начались на прошлой неделе. Их планируется завершить до начала отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трубопровод связывает две котельные — на улицах Фабричная и Первомайская. Этот участок сети имеет важное значение, так как обеспечивает возможность переключения нагрузки с одного источника теплоснабжения на другой в случае необходимости.

«Этот участок очень важен, потому что соединяет два источника теплоснабжения. Если что-то случится на одном из них, можно будет перенести нагрузку с одного на другой по этому участку сети», — отмечает главный инженер филиала «Теплоресурс» МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» Александр Тырин.

Уже проложено порядка 50 метров новых труб. Всего к замене подлежат более полукилометра трассы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.