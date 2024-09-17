Капремонт инфекционного отделения в Истринской больнице выполнен на 40%

Специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (УТНКР) осуществляют постоянный контроль за соблюдением технологических процессов и использованием качественных материалов при выполнении строительных работ.

Ведутся фасадные работы, армирование пандусов и ступеней, монтаж трубопроводов отопления, установка противопожарных систем и систем оповещения и управления эвакуацией. Осуществляются электромонтажные работы, что позволит обеспечить здание надежной системой энергоснабжения.

«Модернизация инфекционного отделения Истринской областной больницы — важный шаг в укреплении медицинской инфраструктуры Подмосковья. Качество и своевременность проводимых работ находятся под строгим контролем. По завершению ремонта здание будет оснащено современными системами безопасности, что повысит уровень комфорта для пациентов, особенно для маломобильных граждан», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В обновленном здании инфекционного отделения планируется открытие палат на 35 коек, 11 боксов и 10 полубоксов, с преимущественно одноместным размещением и возможностью размещения маломобильных граждан. В помещениях будут установлены системы аварийного освещения и палатной сигнализации.

Капитальный ремонт ведется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Заказчиком выступает ГКУ МО «ДЕЗ по ремонтным работам». Ожидается, что все работы будут завершены до конца текущего года.

ГБУ МО «УТНКР» отвечает за строительный контроль и соблюдение всех норм при проведении капитального ремонта. Организация также участвует в восстановлении объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областей, оказывая поддержку на всех этапах восстановительных работ.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что темп по строительству новых социальных объектов не снижают.

«Строительство соцобъектов — школ, детских садов, учреждений здравоохранения — тема знакомая. Важно, что, вопреки новым вызовам в 2023 году, мы справились с задачей и построили или завершаем строить все, что обещали жителям», — подчеркнул губернатор.