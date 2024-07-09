Капремонт фасада многоквартирного дома завершен в Жуковском

В городе Жуковский завершены работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома под контролем ГБУ МО «УТНКР». В пятиэтажном кирпичном доме проведены работы по утеплению фасада с применением бескаркасной системы утепления, ремонту балконных плит, восстановлению входных групп и отмостки здания, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках капитального ремонта внешние стены дома были утеплены с использованием 80-миллиметровых панелей. Эта система функционирует как вентилируемый фасад, что позволяет регулировать влажность в помещении и на стенах с помощью вентиляционных каналов, проложенных снаружи изоляционного слоя.

Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО «УТНКР» гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов.

«Утепление фасадов с использованием современных технологий позволяет значительно улучшить качество жизни жителей. Мы продолжаем активно работать над улучшением жилищных условий в Подмосковье, и Жуковский — яркий пример успешного выполнения программы капитального ремонта», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области, участвуя в комиссионных приемках работ и осуществляя строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства.

Кроме того, ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С начала проводимых работ организация производит обследование пострадавших объектов и сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов на сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.