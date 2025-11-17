Капремонт еще одного дома в Ленинском готов на 70%

В городе Видное завершается капитальный ремонт многоквартирного дома № 12 по улице Заводской. Сейчас работы здесь на завершающейся стадии, рабочими ведется благоустройство территории и реконструкция фасада. Сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Важно сохранить уникальные архитектурные особенности исторических зданий, ведь они являются частью культурного наследия не только нашего муниципалитета, но и всей Московской области», — подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В пресс-службе уточнили, что работы по восстановлению и закреплению фундамента выполнены на 100%. Также завершены работы по замене стропильной системы, уложено новое покрытие, проведена огнебиозащита и утепление чердачного помещения. Параллельно идет реконструкция фасада: инъектирование трещин, восстановление кладки, финишная отделка, зачистка и покраска. Кроме того, заменяют систему водостока, ремонтируют вентиляционные шахты и приводят в порядок конструктивные элементы. Ремонтные работы по улице Заводской завершат через три недели.

Ранее сообщалось, что в 2025 году работы капитального характера были запланированы в 26 многоквартирных домах Ленинского округа, 19 из них расположены в Видном, остальные в поселках Володарского, Развилка, Горки Ленинские, селе Молоково. В рамках региональной программы предусмотрены следующие виды ремонтных работ: несущих конструкций с усилением конструктивных элементов, скатной крыши и фундаментов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.