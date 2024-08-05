Капитальный ремонт крыши дома в Солнечногорске выполнен на 70%

В доме № 5/15 на улице Советская в Солнечногорске активно продолжаются работы по капитальному ремонту скатной крыши. Здание, построенное в 1955 году, имеет три подъезда и четыре этажа, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках программы капитального ремонта специалисты подрядной организации выполняют комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния здания и повышение его энергоэффективности.

Основные работы включают: ремонт кровли из профнастила; замену стропильной системы; обработку древесных конструкций огнебиозащитным материалом; ремонт чердачного помещения с утеплением; замену системы наружного водостока.

На текущий момент выполнено 70% от общего объема работ. Бригада, состоящая из семи человек, активно трудится над реализацией проекта, площадь работ составляет около 1 000 кв. метров. В дополнение к этому, в рамках текущей краткосрочной программы будет выполнен капитальный ремонт фасада здания.

Контроль за соблюдением строительных норм и правил осуществляется ежедневно экспертами строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

«Мы делаем все возможное, чтобы капитальный ремонт проходил качественно и в срок. Наша задача — обеспечить жителям комфортные и безопасные условия проживания», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Жители могут узнать, включен ли их дом в программу капитального ремонта, и ознакомиться с графиком работ на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.