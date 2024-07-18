Капитальный ремонт кровли завершили в многоквартирном доме Солнечногорска

Фонд капитального ремонта Московской области проинформировал о завершении капитального ремонта плоской кровли в доме № 71 на улице Красная в Солнечногорске, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Осмотр выполненных работ провели руководитель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Олеся Тыщенко совместно с экспертами строительного контроля ГБУ «Управление технического надзора капитального ремонта» и подрядной организации ООО «Лидер-Строй».

«Здесь проведены все необходимые работы, такие как демонтаж кровли, устройство защитного гидроизоляционного слоя, укладка утеплителя толщиной 150 мм, пароизоляция, укладка армирующий сетки, устройство стяжки, грунтовка, устройство двух слоев гидроизоляции, ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю, а также устройство ограждения. Мы уверены, что обновленная кровля значительно улучшит условия проживания для всех жителей дома», — отметила Олеся Тыщенко.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, в 2024 году продолжаются активные работы над улучшением качества жилищного фонда. Всего в этом году в г. о. Солнечногорск будет капитально отремонтировано 87 многоквартирных домов, в том числе 32 кровли. Это является значительным вкладом в повышение уровня комфорта и безопасности жителей.

За соблюдением строительных норм и правил при ремонте кровли ежедневно следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Проверить, включен ли дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ, можно на сайте фонда по ссылке или в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.