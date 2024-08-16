сегодня в 20:06

Капитальный ремонт котельной в Ленинском округе запланирован на 2025 г

Капитальная реконструкция котельной 1961 года постройки в поселке Суханово Ленинского городского округа запланирована на 2025 год. Конкурс на выполнение работ объявлен комитетом по конкурентной политике Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проектирование должно начаться уже в текущем году, а в следующем подрядчик приступит к монтажным работам.

«На котельной, мощность которой 4,8 гкал/ч, планируется замена всего оборудования, включая котлы, теплообменники горячей воды, насосное, электрическое оборудование, систему химводоподготовки, автоматику регулирования, а также замена дымовой трубы. Кроме того, реконструировано будет и само здание», — приводятся в сообщении слова генерального директора Видновского ПТО ГХ Андрея Колесникова.

Износ котельной в Суханове составляет 85%. Она снабжает теплом 11 многоквартирных жилых домов и один соцобъект.

Подрядчику, который выиграет конкурс, предстоит оказать услуги, связанные с одновременным выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, осуществлением работ по реконструкции и поставкой необходимого оборудования для обеспечения эксплуатации объекта.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.