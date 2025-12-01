Камеры за неделю выявили 153 случая сброса отходов из автомобилей в Подмосковье

Камеры системы «Безопасный регион» с 24 ноября зафиксировали 153 случая незаконного сброса отходов из автомобилей у контейнерных площадок в Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В течение недели нарушителям направили 254 постановления об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов превысила 3,1 млн рублей. Чаще всего такие нарушения фиксировали в Серпухове, где вынесли 59 постановлений на 590 тыс. рублей, в Можайске — 44 постановления на 530 тыс. рублей и в Чехове — 37 постановлений на 460 тыс. рублей.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов пояснил, что камеры «Безопасного региона» помогают инспекторам выявлять сброс мусора из автомобилей. Устройства работают круглосуточно и фиксируют государственные номера машин, после чего штрафы формируются автоматически.

За сброс отходов в неположенном месте гражданам грозит штраф до 70 тыс. рублей, должностным лицам — до 100 тыс. рублей, юридическим — до 200 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.