Как не переплатить и не попасть в ловушку: советы от МосОблЕИРЦ

МосОблЕИРЦ рассказал о возможных уловках в сфере ЖКХ и о том, как защитить себя и пожилых близких, передает пресс-служба компании.

«Ваш счетчик нужно срочно заменить» — навязывание поверки или установки прибора учета. Последствия: работы могут выполняться по завышенным ценам, с нарушениями или без необходимости, когда срок поверки еще не истек.

Как защититься:

• Проверьте срок поверки в паспорте прибора учета, в квитанции или в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».

• Электросчетчики устанавливают гарантирующие поставщики: АО «Мосэнергосбыт» или сетевые организации.

• Для поверки/установки счетчиков воды и тепла обращайтесь в МосОблЕИРЦ, управляющую компанию или аккредитованную организацию. Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации, сертифицированное оборудование и вносить данные в метрологическую систему.

«Спишем коммунальные долги через банкротство» — быстрое избавление от долгов через процедуру банкротства.

Последствия: долги не исчезнут.

Как защититься:

Узнайте правила и расскажите близким. Списываются только долги, которые образовались до принятия заявления о банкротстве. Все, что начислено после, нужно оплачивать. Кроме того, законодательством предусмотрена солидарная ответственность — коммунальные долги могут взыскать с других собственников квартиры и зарегистрированных жильцов.

Оплата по неверным реквизитам.

Последствия: деньги могут уйти на чужие счета.

Как защититься:

• Проверяйте реквизиты. Если возникают сомнения, сравните ИНН, расчетный счет, БИК получателя с реквизитами на сайте МосОблЕИРЦ. При оплате по QR-коду на квитанции реквизиты заполняются автоматически и видны на платежной странице банка.

• Подпишитесь на электронный счет и помогите пожилым родственникам. В личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно оформить подписку для нескольких квартир, добавив номер лицевого счета в разделе «Профиль». Счета будут приходить на email и храниться в личном кабинете, их можно быстро, безопасно и без комиссии оплачивать.

• Оплачивайте ЖКУ через проверенные сервисы: в личном кабинете и по кнопке моментальной оплаты на сайте www.мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в офисах расчетного центра, в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.