Качество питьевой воды в Свердловской области улучшилось

В 2025 году в Свердловской области отмечено улучшение характеристик питьевой воды. Как следует из результатов анализов, доля проб воды, отвечающих санитарно-химическим нормативам, выросла до 89,2%. В 2024 году этот показатель был равен 87,3%, сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу областного Роспотребнадзора.

Положительная динамика наблюдается и в отношении микробиологических показателей: соответствие стандартам достигло 95,6%, по сравнению с 94,9% в позапрошлом году. В то же время зафиксировано небольшое падение соответствия паразитологическим требованиям — с полного соответствия в 2024 году (100%) до 99,5% в 2025 году.

В ходе проверок, проведенных ведомством в прошлом году, были выявлены нарушения санитарных норм в сфере питьевого водоснабжения, результатом чего стали 218 штрафов на общую сумму, превышающую 2 миллиона рублей.

Помимо этого, лицам, допустившим нарушения санитарного законодательства, было вынесено 37 предупреждений, а также направлено 20 исковых заявлений в суды с требованием ликвидации выявленных несоответствий. Для улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации органам местного самоуправления направили 300 предложений по реализации необходимых мер.

