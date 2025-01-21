Качество электроснабжения повысили в трех населенных пунктах Домодедова

Специалисты филиала одной из крупнейших распределительных электросетевых компаний России «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» продолжают работы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, энергетики домодедовских электрических сетей провели работы по замене трансформаторов в трех комплектных трансформаторных подстанциях в населенных пунктах Воеводино, Тишково и Шубино. Новое оборудование имеет аналогичные мощности: 400 кВА (Воеводино), 400 кВА (Тишково), 250 кВА (Шубино), но улучшенные технические характеристики.

Благодаря проведенным работам улучшены качество и надежность электроснабжения порядка 500 потребителей, проживающих в указанных населенных пунктах.

«Россети Московский регион» обеспечивает электроэнергией 20-миллионное население Московского региона. В их обслуживании находятся 625 высоковольтных центров питания суммарной трансформаторной мощностью 60,27 тыс. МВА; более 51,8 тыс. подстанций распределительных сетей мощностью около 31,4 тыс. МВА; 176,5 тыс. км воздушных и кабельных ЛЭП.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.