Качественное электроснабжение появится в Щелкове

Специалисты «Мособлэнерго» капитально отремонтировали 5,8 км воздушных линий электропередач напряжением 0,4-10 кВ и 4,325 километра кабельных линий КЛ-0,4-10 кВ в городском округе Щелково. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К концу этого года сотрудники планируют завершить ремонт еще двух кабельных линий КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,35 км. Эти участки обеспечивают электричеством восемь многоквартирных домов, насосную станцию канализации и котельную в микрорайоне Большие Жеребцы.

Более 80 участков садоводческого товарищества «Уча» получат качественное электроснабжение благодаря ремонту 1,5 км воздушных линий ВЛ-0,4 кВ.

Всего в 2024 году запланировано проведение капитальных ремонтных работ на оборудовании шести подстанций и строительных частях трех трансформаторных пунктов в городском округе Щелково. Например, в октябре энергетики модернизировали трансформаторную подстанцию на улице Институтской, увеличив ее мощность. К ней подключены несколько крупных потребителей, включая котельную, обслуживающую микрорайон Чкаловский. Вместо двух старых трансформаторов мощностью 630 кВА специалисты установили новые агрегаты на 1000 кВА, а также обновили распределительное устройство РУ-6 кВ. До конца года планируется провести дополнительные работы в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.