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К строительству блочно-модульной котельной приступят в округе Подмосковья

Запланировано проведение работ по строительству блочно-модульной котельной на 6 МВт в городском округе Богородский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В рамках реализации проекта выполнят инженерные изыскания, подготовят проектную и рабочую документацию. Затем состоятся возведение объекта капитального строительства и поставка оборудования, необходимого для обеспечения его эксплуатации.

Строительство БМК на 6 МВт проведут по адресу: Московская область, г. о. Богородский, г. Ногинск, ул. Жарова (в т. ч. ПИР).

Подрядчику необходимо предусмотреть автоматику безопасности, сигнализации и диспетчеризации, позволяющую эксплуатировать оборудование с учетом требований СП 89.13330.2016 «Котельные установки».

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Богородский. Их планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.