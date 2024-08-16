К 25 августа Москву полноценно подготовят к приходу зимы

сегодня в 11:09

МКД и городские объекты столицы подготовят к зиме уже к 25 августа

Многоквартирные дома и объекты городской инфраструктуры полноценно подготовят к зиме уже к 25 августа, сообщил в официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Проверят 13 ТЭЦ, создающих тепловую и электрическую энергию, и 24 насосно-перекачивающие станции. Также регламентные работы проведут в 22 тыс. тепловых пунктах и на газовых электросетях.

Глава столицы добавил, что внимание уделяется, в первую очередь, объектам социальной инфраструктуры. Работы будут проводиться в многоквартирных домах, медицинских учреждениях, школах и детских садах.

Ранее сообщалось, что цены на отопление в Москве могут вырасти на 39%. Это произойдет из-за реформы.