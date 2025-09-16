Йеменский кинжал и редкие арабские духи обнаружили на КПО Подмосковья

Необычные находки пополнили коллекцию музея «Культурный слой». На комплексах по переработке отходов «Восток» и «Нева» сортировщики обнаружили редкие предметы, которые теперь станут частью экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Среди находок — традиционный йеменский кинжал джамбия. Несмотря на небольшой дефект ножен, этот предмет представляет значительную культурную ценность. Клинок длиной 33 см с характерной изогнутой формой выполнен из нержавеющей стали, а рукоятка изготовлена из кости. Джамбия традиционно символизирует мужество и социальный статус в йеменском обществе.

Вторая находка — флакон редких арабских духов Shajan, созданных в Объединенных Арабских Эмиратах. Масляные духи отличаются изысканным древесно-цитрусовым ароматом, в котором гармонично переплетаются ноты кофе, лаванды, драгоценной амбры, пачули, свежей мяты, благородного кедра, белого мускуса и лимона. Дизайн флакона перекликается с другим популярным ароматом от этого же производителя, что делает находку особенно ценной для коллекционеров.

Музей «Культурный слой» насчитывает уже более 2 тыс. экспонатов, найденных при сортировке отходов. Все предметы получают вторую жизнь благодаря внимательности сотрудников комплексов.

Экспозиция служит хранилищем необычных находок, а такое важным инструментом экологического просвещения, напоминая посетителям о необходимости разумного потребления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.