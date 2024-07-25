Исполнение концессионных соглашений в Пушкинском на особом контроле

Кроме того, в рамках рабочей встречи оценили и темпы подготовки к отопительному периоду 2024-2025 на территории Пушкинского.

«Оценили, какими темпами продвигается работа. На котельной по Московскому проспекту проводится замена котлоагрегатов, что значительно повысит эффективность подачи теплового ресурса», — поделился Максим Красноцветов.

В ходе выездного мониторинга были проведены проверки ещё по четырём котельным. В процессе проверки даны замечания — вопросы приняты в работу. Время осталось не так много, поэтому специалисты будут набирать темп, а руководство округа продолжит держать исполнение концессий на особом контроле.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.